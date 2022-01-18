«Порошенко не станет поводом для нового Майдана, но он будет реальной причиной нового Майдана. То есть он сейчас понимает, что он уже близок к тюрьме, и он включит все рычаги. Если бы это Зеленский сделал в первый год, я бы ему аплодировал», — сказал политик.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский проявил интерес к фигуре Порошенко только спустя два с половиной года после вступления в должность, в момент, когда он стал реальной угрозой и политическим конкурентом.
Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд на избрание ему меры пресечения. Обвиняют Порошенко в госизмене.