Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко станет не поводом, а причиной для нового Майдана, поскольку он включил все рычаги для своего спасения от заключения. Такое мнение 17 января выразил депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш»

Зеленский не определился со стратегией по Порошенко - Загородний © пресс-служба президента Украины

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский проявил интерес к фигуре Порошенко только спустя два с половиной года после вступления в должность, в момент, когда он стал реальной угрозой и политическим конкурентом.

Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд на избрание ему меры пресечения. Обвиняют Порошенко в госизмене.