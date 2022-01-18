«Мы (Украина. — ред.) не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», — заявил Мельник.
По словам посла, именно в этом главная недоработка Украины за последние 30 лет.
«Украину до сих пор не до конца понимают, немцы иногда считают, что ФРГ может себе легко позволить не считаться с нашими интересами как субъекта международной политики», — посетовал дипломат.
Ранее Мельник призывал Берлин изменить позицию и поставлять оружие Украине, а кроме того, больше поддерживать Киев на мировой арене. Он мотивировал это тем, что у Германии после Второй мировой войны «есть особые обязательства перед Украиной».