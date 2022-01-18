Власти Германии не воспринимают Украину как влиятельный субъект политики и «великую европейскую нацию», заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью «Укринформу» 17 января

«Мы (Украина. — ред.) не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», — заявил Мельник. Посол Украины призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» © из открытых источников

По словам посла, именно в этом главная недоработка Украины за последние 30 лет.

«Украину до сих пор не до конца понимают, немцы иногда считают, что ФРГ может себе легко позволить не считаться с нашими интересами как субъекта международной политики», — посетовал дипломат.

Ранее Мельник призывал Берлин изменить позицию и поставлять оружие Украине, а кроме того, больше поддерживать Киев на мировой арене. Он мотивировал это тем, что у Германии после Второй мировой войны «есть особые обязательства перед Украиной».