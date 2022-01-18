Условный срок по угольному делу и обвинению в государственной измене не допустит экс-президента и депутата Рады Петра Порошенко к участию в следующих выборах. Такое мнение 17 января выразил в эфире телеканала UkrLive политолог Тарас Загородний

Карасев рассказал, зачем Зеленский хочет посадить Порошенко © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его словам, есть риск, что голоса Порошенко могут отойти к мэру Киева Виталию Кличко, который в теории тоже может быть кандидатом в президенты, а вторая часть лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

В целом, по мнению эксперта, может случиться и так, что Зеленский в принципе может не попасть во второй тур, даже, если Порошенко будет не допущен к выборам.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник также выразил мысль, что Кличко может победить на президентских выборах Украины, если окажется во втором туре с Зеленским.

Порошенко вернулся на Украину из зарубежного дипломатического турне утром 17 января. Сразу после прибытия он самостоятельно отправился в суд на избрание ему меры пресечения. Спустя 12 часов рассмотрения судом вопроса, мера пресечения так и не была выбрана. Председательствующий судья после четырех с лишним часов размышлений в совещательной комнате решил перенести суд на 19 января. Обвиняют Порошенко в госизмене. Прокуратура просит арест или залог в 1 млрд гривен (около 2,8 млрд рублей).