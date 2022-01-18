«Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны. Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», — сказал дипломат.
Он отметил, что страны НАТО прекрасно понимают, какие военно-технические меры в случае расширения НАТО может использовать Россия. По его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов России.
Грушко также подчеркнул, что внутренний конфликт на Украине «возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.
На прошлой неделе состоялись переговоры России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.