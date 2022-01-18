Россия не угрожает странам НАТО, а предупреждает о своих действиях в случае несогласия с ее предложениями по безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» 17 января

«Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны. Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», — сказал дипломат.

Он отметил, что страны НАТО прекрасно понимают, какие военно-технические меры в случае расширения НАТО может использовать Россия. По его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов России. Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Грушко также подчеркнул, что внутренний конфликт на Украине «возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину.

На прошлой неделе состоялись переговоры России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.