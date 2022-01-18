«Посмотрите, сколько пафоса в словах Порошенко было и сколько привычных формулировок, которые мы стали забывать. Но с другой стороны у Зеленского та же самая риторика. Чем она отличается от Порошенко? Да ничем. Никакого политического отличия между ними нет. Это самый главный вывод сегодняшнего дня», — сказал эксперт.
По его словам, избиратели должны понять, что это «игра в искусственную оппозицию и позицию».
Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.