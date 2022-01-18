Никакого различия между политикой президента Украины Владимира Зеленского и бывшего гаранта Петра Порошенко нет, несмотря на то, что они оппоненты. Об этом 17 января заявил политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала UkrLive

«Бойко или Порошенко». Золотарев о том, кого выберет Зеленский в качестве спарринг-партнера © Facebook, Золотарев Андрей

По его словам, избиратели должны понять, что это «игра в искусственную оппозицию и позицию».

Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.