Бывший президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко сам положил начало сведения всех резонансных политических дел к Печерскому районному суду Киева, который сейчас судит его. Об этом 17 января заявил политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала UkrLive

Порошенко устроил в суде «политический цирк» - Быков © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее политтехнолог Сергей Быков отметил что Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения, устроил политический цирк вместо того, чтобы выполнить требования правоохранителей.

Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.