«Времена Порошенко породили ту самую дурную традицию все приводить к Печерскому суду, где решается именно так… Я не знаю, может, там какой-то прямой ход есть между Администрацией президента и Печерским судом, или какая-то прямая линия проложена. Но почему-то именно в Печерский суд свозятся резонансные политические дела», — сказал он.
Ранее политтехнолог Сергей Быков отметил что Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения, устроил политический цирк вместо того, чтобы выполнить требования правоохранителей.
Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.