Пятый президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения, устроил политический цирк вместо того, чтобы выполнить требования правоохранителей. Такое мнение 17 января выразил политтехнолог Сергей Быков в эфире телеканала «Наш»

Пиар для Зеленского и Порошенко: соцсети о возвращении бывшего президента © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, Госбюро расследований Украины не стоило обращаться в суд для предоставления разрешения задержания и принудительной доставки в суд Порошенко.

Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного турне 17 января. Тогда же в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.