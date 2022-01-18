«Я не могу понять, как бывший украинский президент может убегать от украинских следователей. Как он может находиться за границей, когда есть обычный уголовный процесс. Он должен быть образцом для всех нас, как нужно вести себя в суде, выполнять рекомендации и требования правоохранителей. В то же время он делает из этого политическое шоу», — сказал он.
По его мнению, Госбюро расследований Украины не стоило обращаться в суд для предоставления разрешения задержания и принудительной доставки в суд Порошенко.
Порошенко вернулся на Украину из своего зарубежного турне 17 января. Тогда же в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд.
Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.