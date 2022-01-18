Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Об этом 17 января сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины

«Ультиматум не будут выполнять». В чем российские дипломаты стали похожи на военных © AP, Olivier Matthys

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — говорится в заявлении.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации.

В Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации.