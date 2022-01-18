Петр Порошенко, несмотря на предъявленные обвинения, обязан был вернуться на Украину, поскольку «бег шоколадного зайца по полям» явно принизил бы его даже в глазах сторонников. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В европейской политике человек, скрывающийся от правосудия, явно деклассируется, поэтому возвращаться надо было, но дальше Порошенко надо доказать, что это политическое преследование, и что он делал все это «не корысти ради, а во имя интересов страны», отметил эксперт.

«При всех претензиях к Зеленскому, он выглядит чуть более живым человеком, нежели Петр Алексеевич. Порошенко ждал, что налипший слой грязи со временем отпадет, как это случилось в нулевые (он смог вернуться, хотя в 2005 году Тимошенко и Зинченко выбросили его со своей пресс-конференции), но сейчас этого не произошло», — указал Золотарев.

Порошенко неизбираем в силу своего антирейтинга. Он может попасть во второй тур, но во втором туре он неизбежно проигрывает, потому что у Порошенко антирейтинг на 15% больше, чем у Зеленского, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.