Петр Порошенко стал подозреваемым в финансировании терроризма и госизмене по так называемому «угольному делу», которое касается торговли с Донбассом в 2014-2015 годах.
В европейской политике человек, скрывающийся от правосудия, явно деклассируется, поэтому возвращаться надо было, но дальше Порошенко надо доказать, что это политическое преследование, и что он делал все это «не корысти ради, а во имя интересов страны», отметил эксперт.
«При всех претензиях к Зеленскому, он выглядит чуть более живым человеком, нежели Петр Алексеевич. Порошенко ждал, что налипший слой грязи со временем отпадет, как это случилось в нулевые (он смог вернуться, хотя в 2005 году Тимошенко и Зинченко выбросили его со своей пресс-конференции), но сейчас этого не произошло», — указал Золотарев.
Порошенко неизбираем в силу своего антирейтинга. Он может попасть во второй тур, но во втором туре он неизбежно проигрывает, потому что у Порошенко антирейтинг на 15% больше, чем у Зеленского, заключил собеседник издания.
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