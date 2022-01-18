Команда Владимира Зеленского не может определиться, кого пестовать в качестве идеального спарринг-партнёра — Петра Порошенко или Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы-За жизнь». Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

У Бойко за этот год после того, как были отрублены три телеканала, аффилированные с «Оппозиционной платформой», рейтинг упал, что отмечают все социологические компании, поэтому остается Порошенко, пояснил эксперт.

Выталкивая Порошенко в актуальную повестку дня, власть не столько ему добавляет рейтинга (он у него секторальный, 15-20% максимум), сколько пытается все ввести к дихотомии «либо Зеленский, либо Порошенко», уточнил политолог.

«При всех претензиях к Зеленскому, он выглядит чуть более живым человеком, нежели Петр Алексеевич. Порошенко ждал, что налипший слой грязи со временем отпадет, как это случилось в нулевые (он смог вернуться, хотя в 2005 году Тимошенко и Зинченко выбросили его со своей пресс-конференции), но сейчас этого не произошло», — указал Золотарев.

Порошенко неизбираем в силу своего антирейтинга. Он может попасть во второй тур, но во втором туре он неизбежно проигрывает, потому что у Порошенко антирейтинг на 15% больше, чем у Зеленского, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.