Петр Порошенко стал подозреваемым в финансировании терроризма и госизмене по так называемому «угольному делу», которое касается торговли с Донбассом в 2014-2015 годах. В «Слуге народа» заявили, что Порошенко своими действиями в аэропорту после возвращения из Польши для прихода в суд раскалывает украинское общество перед лицом «российской агрессии», и что Виктор Медведчук, в отличие от Порошенко, вел себя более достойно.
У Бойко за этот год после того, как были отрублены три телеканала, аффилированные с «Оппозиционной платформой», рейтинг упал, что отмечают все социологические компании, поэтому остается Порошенко, пояснил эксперт.
Выталкивая Порошенко в актуальную повестку дня, власть не столько ему добавляет рейтинга (он у него секторальный, 15-20% максимум), сколько пытается все ввести к дихотомии «либо Зеленский, либо Порошенко», уточнил политолог.
«При всех претензиях к Зеленскому, он выглядит чуть более живым человеком, нежели Петр Алексеевич. Порошенко ждал, что налипший слой грязи со временем отпадет, как это случилось в нулевые (он смог вернуться, хотя в 2005 году Тимошенко и Зинченко выбросили его со своей пресс-конференции), но сейчас этого не произошло», — указал Золотарев.
Порошенко неизбираем в силу своего антирейтинга. Он может попасть во второй тур, но во втором туре он неизбежно проигрывает, потому что у Порошенко антирейтинг на 15% больше, чем у Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.