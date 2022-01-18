Вряд ли президент Украины Владимир Зеленский инициировал уголовное преследование Петра Порошенко, чтобы шантажировать Запад. Такой праздник непослушания был вполне ожидаем. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Зеленский может себе позволить, но он пока не сделал ни одного стратегического шага, который бы говорил о том, что Украина отклонилась от тех маячков, которые ей наставил «коллективный Запад», отметил эксперт.

«Тут вопрос психологический. Многие удивляются, зачем все время говорят про Порошенко, но Зеленский не отстает. Я не вижу тут желания продемонстрировать Западу комбинацию из трех пальцев», — указал Золотарев.

Вряд ли украинской власти удастся посадить Петра Порошенко в тюрьму, но дело о финансировании терроризма нанесет ему серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает, заключил собеседник издания.

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