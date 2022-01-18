Петр Порошенко стал подозреваемым в финансировании терроризма и госизмене по так называемому «угольному делу», которое касается торговли с Донбассом в 2014-2015 годах. Некоторые комментаторы в связи с этим выразили мнение, что Зеленский таким образом пытается угрожать Западу преследованием своего ставленника, если они откажутся от поддержки Украины в ходе переговоров с Россией о взаимных гарантиях безопасности.
Зеленский может себе позволить, но он пока не сделал ни одного стратегического шага, который бы говорил о том, что Украина отклонилась от тех маячков, которые ей наставил «коллективный Запад», отметил эксперт.
«Тут вопрос психологический. Многие удивляются, зачем все время говорят про Порошенко, но Зеленский не отстает. Я не вижу тут желания продемонстрировать Западу комбинацию из трех пальцев», — указал Золотарев.
Вряд ли украинской власти удастся посадить Петра Порошенко в тюрьму, но дело о финансировании терроризма нанесет ему серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.