Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о плачевном состоянии экономики страны и обратился к действующему премьер-министру своего государства Денису Шмыгалю

Азаров отметил, что ничто так красноречиво не говорит о положении дел, как отсутствие новых предприятий, снижение зарплат и числа рабочих мест. А еще, напомнил экс-премьер, данным комиссии ООН, Украина стала самой нищей страной в Европе.

«Вот сейчас, если у тебя все хорошо, Шмыгаль, то почему же не хватает угля, отключаются целые населенные пункты, якобы для плановых каких-то ремонтов, а на самом деле потому, что не хватает элементарно электроэнергии.

Ты вынужден принимать решения о поставке газа по льготной цене для хлебопекарной промышленности. А что же это за льготная цена? Это, ни много, ни мало, порядка 40 гривен за куб, на минуточку. Это, вообще говоря, будь здоров… И, если сравнивать с 2013 годом, то мы 72 копейки брали, вообще-то, за куб газа», — сказал Азаров.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.