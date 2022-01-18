В Северо-Казахстанской и Костанайской областях русских и сейчас больше 40%, а в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской — более 30%, уточнил эксперт.
«Русский язык наравне с казахским официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления. Но в целом ситуация далека от идеальной. Дают себя знать всё чаще и местечковый национализм, и кадровая дискриминация, и подавление правомерной этнокультурной самоорганизации», — констатировал Станкевич.
Собеседник издания выразил надежду, что события января 2022 года в Казахстане не повредят русским, а скорее могут им помочь, снять колебания и двусмысленность в политике.
Полностью интервью можно прочитать здесь.