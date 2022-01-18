По разным оценкам, на 2022 год в Казахстане проживают примерно 3,5 миллиона русских, это 18,4% от общего населения Республики. Перед самым распадом СССР русских в Казахской ССР было в два раза больше — около 40% населения. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Русский язык наравне с казахским официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления. Но в целом ситуация далека от идеальной. Дают себя знать всё чаще и местечковый национализм, и кадровая дискриминация, и подавление правомерной этнокультурной самоорганизации», — констатировал Станкевич.

Собеседник издания выразил надежду, что события января 2022 года в Казахстане не повредят русским, а скорее могут им помочь, снять колебания и двусмысленность в политике.

Полностью интервью можно прочитать здесь.