События января 2022 года в Казахстане не повредят русским, а скорее могут им помочь, снять колебания и двусмысленность в политике. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев вроде проявляет готовность приступить к масштабным реформам с учётом всех требований гражданского общества, и это внушает оптимизм, отметил эксперт.

«Будем надеяться, что в ходе этих реформ статус русских в Казахстане как второй по численности этнокультурной общины будет явно определён в законах и надёжно обеспечен на практике», — указал Станкевич.

Что же касается России, то благодаря своему вмешательству в казахстанские беспорядки, то она показала коллективному Западу, что пугающая их «сфера влияния России» создана и с ней придётся считаться, поэтому все было сделано не зря, вовремя и по делу, заключил собеседник издания.

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