Президент Касым-Жомарт Токаев вроде проявляет готовность приступить к масштабным реформам с учётом всех требований гражданского общества, и это внушает оптимизм, отметил эксперт.
«Будем надеяться, что в ходе этих реформ статус русских в Казахстане как второй по численности этнокультурной общины будет явно определён в законах и надёжно обеспечен на практике», — указал Станкевич.
Что же касается России, то благодаря своему вмешательству в казахстанские беспорядки, то она показала коллективному Западу, что пугающая их «сфера влияния России» создана и с ней придётся считаться, поэтому все было сделано не зря, вовремя и по делу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.