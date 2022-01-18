Писатель Сергей Чекмаев, который в настоящее время работает над написанием сценария для компьютерной игры Broken Arrow о войне между Россией и США, назвал целевую аудиторию проекта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Все игры поджанра варгейм (компьютерная игра, имитирующая военные действия — ред.) рассчитаны на довольно многочисленную прослойку домашних милитаристов. Любителей военных игр, которые хотят почувствовать себя наполеонами, жуковыми или монтгомери. В шутку такие проекты иногда называют «военным порно»», — сказал писатель.

«Другой вопрос, что и разработчикам, и лично мне, как сценаристу, важно донести нашу точку зрения на так называемые «ограниченные военные конфликты». Не просто дать возможность «поиграть в солдатиков» и реализовать полководческие амбиции, но и подбросить игрокам пищу для размышлений. Сейчас мы чуть ли не из каждого утюга слышим накаченные милитаризмом высказывания про сдерживание и контрсдерживание. Особенно стараются наши уважаемые партнеры из НАТО», — сказал писатель.

Он выразил надежду, что поиграв в Broken Arrow «диванные эксперты» смогут оценить разрушительные последствия подобных конфликтов и умерят собственный оголтелый милитаризм.

Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.