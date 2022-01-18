«Все игры поджанра варгейм (компьютерная игра, имитирующая военные действия — ред.) рассчитаны на довольно многочисленную прослойку домашних милитаристов. Любителей военных игр, которые хотят почувствовать себя наполеонами, жуковыми или монтгомери. В шутку такие проекты иногда называют «военным порно»», — сказал писатель.
Только вместо солдатиков на карте или пиксельных фигурок на экране — Broken Arrow с помощью современной графики даст возможность «повоевать» уже существующими армиями и вооружениями мира или теми, что в скором времени поступят в распоряжение военных.
«Другой вопрос, что и разработчикам, и лично мне, как сценаристу, важно донести нашу точку зрения на так называемые «ограниченные военные конфликты». Не просто дать возможность «поиграть в солдатиков» и реализовать полководческие амбиции, но и подбросить игрокам пищу для размышлений. Сейчас мы чуть ли не из каждого утюга слышим накаченные милитаризмом высказывания про сдерживание и контрсдерживание. Особенно стараются наши уважаемые партнеры из НАТО», — сказал писатель.
Он выразил надежду, что поиграв в Broken Arrow «диванные эксперты» смогут оценить разрушительные последствия подобных конфликтов и умерят собственный оголтелый милитаризм.
Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.