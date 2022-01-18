Гарантии нерасширения НАТО на восток принципиально важны для РФ, и в случае, если США и НАТО не гарантируют этого, Москва будет готова на любые, в том числе крайние, меры, однако дело до размещения ракетных комплексона на Кубе вряд ли дойдет. Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог Петр Акопов

На Кубе не обнаружили российских войск © Фото из личного архива автора

«Вариант с Кубой и Венесуэлой нельзя исключать, но я не думаю, что он будет главным. Даже если мы пойдем на это, то это будет больше психологическим давлением. Сейчас не 1962 год… для нас был принципиальный момент в том, что мы компенсировали на Кубе то, что у них было в Турции. А сейчас и средства доставки таковы, что мы можем создать им проблемы без всякого размещения», — сказал Акопов.

Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.