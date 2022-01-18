И причина тому, подчеркнул он, не в бессилии или страхах Москвы, а в простой физике: у РФ есть средства доставки, способные поразить территорию США, поэтому дополнительные ракеты в Латинской Америке — просто не нужны.
«Вариант с Кубой и Венесуэлой нельзя исключать, но я не думаю, что он будет главным. Даже если мы пойдем на это, то это будет больше психологическим давлением. Сейчас не 1962 год… для нас был принципиальный момент в том, что мы компенсировали на Кубе то, что у них было в Турции. А сейчас и средства доставки таковы, что мы можем создать им проблемы без всякого размещения», — сказал Акопов.
Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.