Североатлантическим альянсом принят документ, предписывающий странам-участницам воевать в космическом пространстве, следует из обнародованной 17 января «Всеобъемлющей политики НАТО в космосе»

НАТО планирует военные учения на границе с Россией. Россия отвечает © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи (обязывающей Альянс защищать каждого из своих членов — ред.). Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — отмечается в публикации.

Также документ предполагает, что страны-участницы НАТО будут проводить учения в космосе «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».