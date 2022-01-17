В документе в частности отмечается, что некие атаки в космосе «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны». О каких именно атаках идет речь, не уточняется.
«Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи (обязывающей Альянс защищать каждого из своих членов — ред.). Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — отмечается в публикации.
Также документ предполагает, что страны-участницы НАТО будут проводить учения в космосе «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».