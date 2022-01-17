Украинская певица Maruv (Анна Корсун) 16 января ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. Ответы коснулись в том числе и украинской тематики

В Германии оценили, нужна ли новому канцлеру встреча с Путиным © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Сейчас я ничего не планирую и ничего не хочу. Я на чиле и на расслабоне», — написала Maruv.

Другому фанату, спросившему, бывают ли у звезды периоды апатии, и как она с ними справляется, знаменитость дала совет.

«Конечно, бывает» Я в это время много жру и сплю, потом это надоедает и я потихоньку начинаю загружать себя работой. Еще очень классно помогает навести порядок в квартире и в шкафу. Это реально работает», — призналась певица.

И наконец, тому, кто попросил посоветовать почитать какую-нибудь книгу, Maruv предложила Конституцию Украины.

Maruv — певица украинская, но работает в России, у нее заключен контракт с Warner Music Russia. За это исполнительница критикуема радикалами, однако Maruv не обращает внимания на их выпады и продолжает строить свою карьеру на две страны.