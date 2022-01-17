В Германии оценили, нужна ли новому канцлеру встреча с Путиным
В Германии оценили, нужна ли новому канцлеру встреча с Путиным
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
В частности, поклоннику, поинтересовавшемуся, собирается ли певица записать дуэт с кем-то из украинских артистов, исполнительница ответила следующее.

«Сейчас я ничего не планирую и ничего не хочу. Я на чиле и на расслабоне», — написала Maruv.

Maruv пожаловалась на жизнь и посоветовала читать Конституцию Украины
© Maruv/Инстаграм

Другому фанату, спросившему, бывают ли у звезды периоды апатии, и как она с ними справляется, знаменитость дала совет.

«Конечно, бывает» Я в это время много жру и сплю, потом это надоедает и я потихоньку начинаю загружать себя работой. Еще очень классно помогает навести порядок в квартире и в шкафу. Это реально работает», — призналась певица.

Maruv пожаловалась на жизнь и посоветовала читать Конституцию Украины
© Maruv/Инстаграм

И наконец, тому, кто попросил посоветовать почитать какую-нибудь книгу, Maruv предложила Конституцию Украины.

Maruv пожаловалась на жизнь и посоветовала читать Конституцию Украины
© Maruv/Инстаграм

Maruv — певица украинская, но работает в России, у нее заключен контракт с Warner Music Russia. За это исполнительница критикуема радикалами, однако Maruv не обращает внимания на их выпады и продолжает строить свою карьеру на две страны.