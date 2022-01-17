Согласно указу, обнародованному на сайте президента, Порошенко назначил Алексея Соколова судьей Печерского районного суда Киева 2 ноября 2017 года.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Политик провел митинг и направился в суд.
Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Позднее суд объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.