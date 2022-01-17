Судью, который председательствует на заседании по делу об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, назначал своим указом сам Порошенко, находясь на посту главы государства

Посадят ли Порошенко? Украина в ожидании нового Майдана © Скриншот Украина.ру Алексея Соколова судьей Печерского районного суда Киева 2 ноября 2017 года.

Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Политик провел митинг и направился в суд.

Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Позднее суд объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.