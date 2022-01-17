Подозреваемый по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск. Об этом 17 января заявила на брифинге советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян

Кремль отреагировал на скандальное возвращение Порошенко в Киев © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Других деталей она не уточнила.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел.

По данным СБУ, экс-министр энергетики в течение декабря 2014 — февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей ЛДНР. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.

Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями ДНР и ЛНР были смонтированы.