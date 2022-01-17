«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», — написал Кличко.
Он призвал граждан беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.
«Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!»- добавил Кличко.
На Украине за минувшие сутки зафиксировали больше 5 тысяч новых случая коронавируса, умерли — 78 человек. Больше всего новых заражений — во Львовской области и Киеве.
Ранее украинское правительство продлило так называемый адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах (введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная»).