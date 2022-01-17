Мэр украинской столицы Виталий Кличко повторно заболел коронавирусом. Об этом он сообщил 17 января в Telegram

Кличко может стать следующим президентом Украины – Бортник © kyivcity.gov.ua

Он призвал граждан беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.

«Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!»- добавил Кличко.

На Украине за минувшие сутки зафиксировали больше 5 тысяч новых случая коронавируса, умерли — 78 человек. Больше всего новых заражений — во Львовской области и Киеве.

Ранее украинское правительство продлило так называемый адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах (введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная»).