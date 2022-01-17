Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в аэропорту в Киеве, куда он прилетел из Варшавы, его собирались задержать, но испугались сторонников, трансляцию вел телеканал «Прямой»

Адвокаты «сбежали». ГБР Украины пыталось вручить Порошенко повестку в суд © REUTERS, Gleb Garanich

При этом он похвалил своих сторонников за лозунги на акции в его поддержку.

«Я приветствую ваши лозунги. Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе Арнольда Шварцнеггера из фильма "Терминатор" — ред.). Может, вы и правы», — сказал он.

После выступления на митинге возле аэропорта он отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.

«Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать», — сказал Порошенко.

Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Но позже ему вернули документ и он пересек границу. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встретили его в аэропорту. Он провел митинг.

В декабре прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.