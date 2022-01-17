Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что их сотрудники в аэропорту «Жуляны» в Киеве пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы. Об этом 17 января заявила советник по вопросам коммуникации ГБР Татьяна Сапьян

Порошенко заявил, что его не пускают на Украину © REUTERS, Gleb Garanich Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя. При этом лица, которые были с ним, осуществляли физическое сопротивление», — сказала Сапьян.

По ее словам, адвокаты заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля «сбежали».

В ГБР заявили, что власти Украины во главе с Порошенко намеренно создали угольный кризис в стране, чтобы потом купить топливо в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Следствие считает, что односторонние действия Порошенко оставили Украину без угля из Южной Африки. Затем, по сговору с украинской стороной, Россия якобы остановила экспорт угля в Украину. Условием возобновления будто была закупка топлива у ЛДНР.

Порошенко в понедельник прибыл в Киев из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже паспорт ему отдали и он прошёл госграницу. Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене.

В середине декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента «Европейская солидарность» считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.