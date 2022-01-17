Североатлантический альянс не согласится с выводом своих военных из стран, которые стали членами организации после 1997 года. Соответствующее заявление 16 января сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал CBC

НАТО готова обсудить с РФ сокращение вооружений - Столтенберг © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем», — отметил Столтенберг.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса. До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.