По его словам, если НАТО даст на это согласие, это будет значить, что половина членов объединения не сможет быть защищена войсками альянса.
«Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем», — отметил Столтенберг.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса. До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.
Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.