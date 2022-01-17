Рейс компании Wizz Air из Варшавы с экс-президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в аэропорту Киева. Об этом свидетельствуют данные табло

Порошенко вылетает в Киев на суд по делу о госизмене © REUTERS, Gleb Garanich

На территории аэропорта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.

Порошенко заявил, что его пытаются не пустить на Украину, пограничники не отдают паспорт, якобы ведут проверку. Позже Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева, вышел из таможенной зоны, транслировал это телеканал «Прямой».

Утром в понедельник Порошенко вылетел из Польши. Перед вылетом он заявил журналистам, что не опасается ареста, который может его ожидать по прилете на родину. На понедельник назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл «в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».