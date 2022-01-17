США и их союзники ответят, если Россия причастна к кибератакам на Украину. Такое заявление сделал 16 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CBS News

Украина сейчас зависима от России как никогда – Мураев © Facebook, Евгений Мураев / Facebook, Евгений Мураев / Перейти в фотобанк

По его словам, американская сторона «предупреждала на протяжении недель и месяцев публично и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широких усилий России по эскалации на Украине».

В Кремле отвергли обвинения Киева в участии в кибератаках.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.