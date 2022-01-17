Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 16 января заявил, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой, передает телеканал CBS

Смирнов объяснил, почему США выставляют Россию "мировым злодеем" © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В Госдепартаменте заявили, что американские власти надеются на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также отметила, что Вашингтон готов продолжить диалог с Москвой. В настоящее время американские власти работают над письменными ответами по гарантиям безопасности. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили готовность провести еще одну встречу с Россией по гарантиям безопасности.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Однако отметил, что Москва к продолжению диалога готова.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов.