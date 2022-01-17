По его словам, действия России якобы мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО, так как в течение десятилетий Москва создавала пояс конфликтов вдоль своих границ.
«Если [президент России Владимир] Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало», — сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что решение о вступлении в альянс должна принимать только страна, о которой идет речь, и 30 государств-союзников, а Украина свой выбор давно сделала.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США во время объединения ФРГ и ГДР обещали СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. По его словам, в настоящее время НАТО представляет собой орудие конфронтации. Альянс предпринимает попытки распространить влияние на Украину, с чем Москва не может смириться.