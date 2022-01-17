Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 января заявил, что Россия сама виновата в желании Украины вступить в НАТО, передает bild.de

Отношения РФ и НАТО достигли «красной черты» - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Если [президент России Владимир] Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что решение о вступлении в альянс должна принимать только страна, о которой идет речь, и 30 государств-союзников, а Украина свой выбор давно сделала.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США во время объединения ФРГ и ГДР обещали СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. По его словам, в настоящее время НАТО представляет собой орудие конфронтации. Альянс предпринимает попытки распространить влияние на Украину, с чем Москва не может смириться.