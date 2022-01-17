Экс-президент Украины Петр Порошенко вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд по делу о госизмене, передает 17 января РИА Новости

Копатько: За Порошенко никто не вступится © Facebook, Петро Порошенко

В понедельник утром Порошенко прибыл в варшавский аэропорт имени Федерика Шопена, чтобы отбыть в Киев рейсом, вылетающим из Варшавы в 6.40 (8.40 мск).

Пресс-служба Госбюро расследований сообщала, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.

Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.

Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.