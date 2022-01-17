Житель Харьковской области Олег Марченко предложил разместить на своем земельном участке военную базу НАТО. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «Оперативный ВСУ»

Отношения РФ и НАТО достигли «красной черты» - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк письме на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга, написанном на украинском языке, мужчина заявил, что готов бесплатно передать Североатлантическому альянсу в пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 гектара, расположенный в одном из сел Харьковской области.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наблюдающемся постепенном вторжении НАТО на территорию Украины. По его словам, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».