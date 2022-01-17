В Алма-Ате за минувшие сутки задержали более 2,6 тысячи участников беспорядков. Об этом 17 января сообщил информационный центр комендатуры города

Первые итоги: в Алма-Ате задержали более тысячи человек по подозрению в терроризме и мародерстве © REUTERS, Mariya Gordeyeva

После наступления Нового года, 2 января, в Казахстане начались протесты против резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и Мангистауской области был введен режим ЧП до 19 января.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.