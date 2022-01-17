Сотрудники правоохранительных органов также изъяли 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.
После наступления Нового года, 2 января, в Казахстане начались протесты против резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и Мангистауской области был введен режим ЧП до 19 января.
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.