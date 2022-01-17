Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский». Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ

Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане © Открытые источники Силы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент республики объявил о завершении миссии миротворцев. Окончательно процесс возвращения военных завершится 19 января. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки.