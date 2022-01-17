Отношения России и НАТО достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения альянса на Украину. Об этом 16 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает CNN

Чрезвычайно опасно: Песков назвал напряженность на границе с Украиной слишком высокой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал он.

По словам Пескова, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами».

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Североатлантический альянс давал обещания о непродвижении военной инфраструктуры на восток, но они были «грубейшим образом выброшены в корзину», и организация вплотную подошла к границам России.

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО: эта встреча состоялась после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. На встрече стороны коснулись опубликованных Москвой проектов договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Переговоры сторон длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Столтенберг заявил, что встреча — это своевременная возможность для осмысленного диалога с российской стороной. По его словам, в настоящее время наступил важнейший момент для европейской безопасности. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.