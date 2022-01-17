Назарбаев — человек, которому Казахстан обязан существованием в нынешних границах и хорошими отношениями с соседями. Однако человек, который слишком долго находится у власти, начинает вызывать у народа больше раздражения, заявил эксперт.
«Нурсултан Абишевич многими в Казахстане воспринимается как отработанный материал. «Да, он создал страну, дал нам денег, но всего ему хорошего и в добрый путь». Ситуация там складывается именно таким образом. От людей просто устают. Он же в Казахстане был с 1986 года, и все хорошее, и плохое, связано с ним. Наверное, хочется что-то поменять», — сказал Грозин.
С точки зрения социальной психологии невозможно столько существовать при одном и том же человеке, и хотя сместившие Назарбаева впоследствии признают, что раньше "было не так уж и плохо", к тому моменту история уже свершится, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.