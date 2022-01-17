Массовые беспорядки в Казахстане начались с протестов, имеющих социально-экономические корни, но истина заключается в том, что республике сильно повезло с ископаемыми ресурсами, помогающими поддерживать уровень жизни, сказал Грозин.
«Если бы Украина получала такие же деньги, которые получает Казахстан за выручку своего сырья, то большому количеству граждан Украины жилось значительно легче, проще и веселее…Обычный статистический обзор показывает, что за октябрь и ноябрь 2021 года Казахстан наторговал своей нефтью на 4,5 и на 5 млрд долларов, не говоря уже о том, что он получил за продажу урана, редкозема и меди», — заявил эксперт.
Сырьевой экспорт позволяет этой стране жить на уровне обыкновенной среднеевропейской страны: средний уровень жизни в больших городах Казахстана такой же, как в Будапеште, Праге или Варшаве, пояснил Грозин. Поэтому риторика касательно обнищания казахстанцев не выдерживает критики, заключил эксперт.
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