Казахстан - это очень удачливая страна, в особенности по сравнению с Украиной. О том, что помогало казахстанцам иметь высокий уровень жизни, в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Массовые беспорядки в Казахстане начались с протестов, имеющих социально-экономические корни, но истина заключается в том, что республике сильно повезло с ископаемыми ресурсами, помогающими поддерживать уровень жизни, сказал Грозин. Лавров отказался звать Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии

«Если бы Украина получала такие же деньги, которые получает Казахстан за выручку своего сырья, то большому количеству граждан Украины жилось значительно легче, проще и веселее…Обычный статистический обзор показывает, что за октябрь и ноябрь 2021 года Казахстан наторговал своей нефтью на 4,5 и на 5 млрд долларов, не говоря уже о том, что он получил за продажу урана, редкозема и меди», — заявил эксперт.

Сырьевой экспорт позволяет этой стране жить на уровне обыкновенной среднеевропейской страны: средний уровень жизни в больших городах Казахстана такой же, как в Будапеште, Праге или Варшаве, пояснил Грозин. Поэтому риторика касательно обнищания казахстанцев не выдерживает критики, заключил эксперт.

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