После переговоров России и США о гарантиях безопасности стоит ожидать прорыва в возникновении нового миропорядка. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политик-социалист Василий Волга

Точка невозврата пройдена — Россия заявила о том, что ей некуда отступать, и военный ответ гарантирован в случае, если Запад не примет предъявленные Москвой требования по безопасности, заявил собеседник издания. «Расстрелять парламент и вынести всех»: Волга рассказал о настроениях на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Понимаете, у России нет обратного хода. Думаю, это понимают все. И Путин это тоже понимает. На сегодняшний день он находится на пике мирового процесса. И сейчас от его действий, от действий России зависит, какой мир нас ждет», — сказал Волга.

Если будет решено не удовлетворять требования России, если Запад все-таки пойдет на полную конфронтацию, у России не будет другого выхода, как только действовать. 2022 год — это год определения, подчеркнул эксперт.

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