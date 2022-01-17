Точка невозврата пройдена — Россия заявила о том, что ей некуда отступать, и военный ответ гарантирован в случае, если Запад не примет предъявленные Москвой требования по безопасности, заявил собеседник издания.
«Понимаете, у России нет обратного хода. Думаю, это понимают все. И Путин это тоже понимает. На сегодняшний день он находится на пике мирового процесса. И сейчас от его действий, от действий России зависит, какой мир нас ждет», — сказал Волга.
Если будет решено не удовлетворять требования России, если Запад все-таки пойдет на полную конфронтацию, у России не будет другого выхода, как только действовать. 2022 год — это год определения, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.