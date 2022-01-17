Эксперт не сомневается в том, что по прибытии на Украину Порошенко будет задержан.
«У президента Владимира Зеленского есть такие возможности. Он убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне, нет. Никто за Порошенко заступаться не будет», — сказал Копатько.
В то же время, Зеленский не хочет окончательно избавиться от Порошенко — в украинской политике их борьба перманентна, и президент пытается забрать часть националистической повестки опального политика.
Полностью интервью можно прочитать здесь.