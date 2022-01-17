Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Вернуться на родину из зарубежного турне Порошенко планирует 17 января, и украинские силовики уже предупредили о том, что опального политика могут задержать прямо в аэропорту. Это в интервью Украина.ру прокомментировал социолог Евгений Копатько

Эксперт не сомневается в том, что по прибытии на Украину Порошенко будет задержан. Страсти-мордасти по Порошенко. Сядет ли пятый президент Украины в тюрьму © коллаж Украина.Ру

«У президента Владимира Зеленского есть такие возможности. Он убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне, нет. Никто за Порошенко заступаться не будет», — сказал Копатько.

В то же время, Зеленский не хочет окончательно избавиться от Порошенко — в украинской политике их борьба перманентна, и президент пытается забрать часть националистической повестки опального политика.

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