В Белоруссии пытаются осуществить казахстанскую модель транзита с местной спецификой. Идёт подготовка к конституционному референдуму, согласно которому Александр Лукашенко, становясь председателем Всебелорусского собрания (ВС), сохранит рычаги влияния на власть, напомнил эксперт.
«Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания», — сказал Шимов.
Новая редакция конституции допускает совмещение постов президента и председателя ВС, отметил Шимов.
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