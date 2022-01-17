Кризис в Казахстане случился во время подготовки к транзиту власти в Белоруссии, и он может на это повлиять. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

В Белоруссии пытаются осуществить казахстанскую модель транзита с местной спецификой. Идёт подготовка к конституционному референдуму, согласно которому Александр Лукашенко, становясь председателем Всебелорусского собрания (ВС), сохранит рычаги влияния на власть, напомнил эксперт. Политолог Михеев объяснил, что сделает Белоруссия, если между Россией и Украиной начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания», — сказал Шимов.

Новая редакция конституции допускает совмещение постов президента и председателя ВС, отметил Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.