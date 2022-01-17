Возможные точки соприкосновения между Россией и Западом пока не выявлены, и разрядка в отношениях оппонентов наступит нескоро. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Сергей Смирнов

Разрядка в отношениях двух сверхдержав — России и США — наступит только после выхода напряжённости на плато, отметил эксперт. Константинов: США не верят своим союзникам © CC0, Pixabay

«Существующий тренд в отношениях России и Запада идёт к плавному и стабильному нарастанию напряжения. Не думаю, что мы всё ещё достигли пика этой эскалации. До выхода на плато, после чего традиционно должна наступить долгожданная разрядка, всё ещё далеко», — сказал Смирнов.

Пока же стороны дразнят, «зеркалят» действия друг друга, и, вероятно, получают от этого даже некоторое моральное удовлетворение, заключил собеседник издания.

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