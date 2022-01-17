Разрядка в отношениях двух сверхдержав — России и США — наступит только после выхода напряжённости на плато, отметил эксперт.
«Существующий тренд в отношениях России и Запада идёт к плавному и стабильному нарастанию напряжения. Не думаю, что мы всё ещё достигли пика этой эскалации. До выхода на плато, после чего традиционно должна наступить долгожданная разрядка, всё ещё далеко», — сказал Смирнов.
Пока же стороны дразнят, «зеркалят» действия друг друга, и, вероятно, получают от этого даже некоторое моральное удовлетворение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.