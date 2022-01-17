Страны постсоветского пространства могут стать предметом торга между Россией и США, однако Штаты повязаны своими обещаниями Украине, отметил эксперт.
«Однако, при этом стоит учитывать, США и Запад уже так много наобещали Украине в плане безопасности, что давать задний ход — значит потерять собственное лицо. Потому тема Украины, по всей видимости, будет табуирована», — сказал Смирнов.
Относительно Казахстана эксперт даёт неутешительные выводы для России — эта страна может быть потеряна в борьбе с западными НКО, несмотря на решительность при вводе войск ОДКБ.
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