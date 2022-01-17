Ряд экспертов высказал мнение, что Запад может закрыть глаза на активность России на постсоветском пространстве, при этом не давая юридических обязательств по нерасширению на восток. Это в интервью Украина.ру прокомментировал белорусский политолог Сергей Смирнов

Страны постсоветского пространства могут стать предметом торга между Россией и США, однако Штаты повязаны своими обещаниями Украине, отметил эксперт. На Украине предложили превратить Россию в Северный Казахстан © Telegram/Шептун

«Однако, при этом стоит учитывать, США и Запад уже так много наобещали Украине в плане безопасности, что давать задний ход — значит потерять собственное лицо. Потому тема Украины, по всей видимости, будет табуирована», — сказал Смирнов.

Относительно Казахстана эксперт даёт неутешительные выводы для России — эта страна может быть потеряна в борьбе с западными НКО, несмотря на решительность при вводе войск ОДКБ.

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