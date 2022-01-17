Турция стала проявлять чрезмерную активность на казахстанском направлении, как только президент Токаев заявил о вводе войск ОДКБ в республику. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Токаев продемонстрировал важный политический шаг, оперевшись на Россию и ОДКБ, после чего столкнулись интересы Москвы и Анкары, заявил Затулин.

«Моментально наши турецкие друзья стали проявлять чрезмерную активность, потому что они рвутся показать, что и они могут быть в этой роли. Им важно, чтобы «Организация тюркских государств» была задействована в этих событиях», — сказал депутат. Всеволод Шимов: Глядя на Казахстан, Лукашенко сохранит для себя полноту власти © vk.com, Всеволод Шимов

Между легитимной интеграцией в рамках Евразийского Союза и ОДКБ и насаждаемым Западом "тюркским миром" есть большая разница, и казахстанские власти на данный момент маневрируют между этими двумя проектами, заключил эксперт.

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