Токаев продемонстрировал важный политический шаг, оперевшись на Россию и ОДКБ, после чего столкнулись интересы Москвы и Анкары, заявил Затулин.
«Моментально наши турецкие друзья стали проявлять чрезмерную активность, потому что они рвутся показать, что и они могут быть в этой роли. Им важно, чтобы «Организация тюркских государств» была задействована в этих событиях», — сказал депутат.
Между легитимной интеграцией в рамках Евразийского Союза и ОДКБ и насаждаемым Западом "тюркским миром" есть большая разница, и казахстанские власти на данный момент маневрируют между этими двумя проектами, заключил эксперт.
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