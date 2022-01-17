Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял, что Казахстан - это одна из "наиболее пострадавших" республик Советского Союза. Иным мнением поделился в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Назарбаев, называя Казахстан пострадавшим от советской власти, приводит в качестве примера пересыльные лагеря на территории республики и Семипалатинский ядерный полигон. Лавров отказался звать Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии

«Что касается ядерных полигонов, они были не только в Семипалатинске. В отношении пересыльных лагерей. Туда ссылались лучшие представители интеллигенции из Москвы, Петербурга, и вообще из России…На следующем этапе — пятидесятые-шестидесятые годы, когда сталинские репрессии ушли в прошлое — это позволило использовать этот трудовой потенциал для создания промышленности, поднятия целины», — отметил Затулин.

Казахстан не просто наиболее пострадавшая, но и наиболее выигравшая из всех союзных республик в результате советского периода. Он возник в советские годы сначала как республика, а потом как независимое государство, следовательно, Казахстан своим существованием обязан Советскому Союзу, подчеркнул собеседник издания.

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