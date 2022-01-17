Внутреннего национального диалога в Казахстане на данный момент нет, и русским тяжело продвигаться по карьерной лестнице, уверен депутат Государственной Думы Константин Затулин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Прежняя модель Казахстана явно устарела и не выдержала проверку кризисом. Возникает много вопросов, в том числе связанных с существованием русского населения в стране, подчеркнул Затулин. Затулин: инвестиции - лакмусовая бумажка отношений России и Казахстана

«На самом деле диалога никого нет. Три с половиной миллиона русского населения живут в Казахстане, они не бегут из страны, но больших перспектив, карьерных в том числе, у этих людей нет. Назовите хотя бы одного политика Казахстана с русской фамилией. Они все остались в лучшем случае в девяностых годах», — сказал Затулин.

Казахстану нужно было бы всерьез изменить риторику, когда дело касается прошлого и настоящего в отношениях с Россией, и прекратить двойные игры, заключил эксперт.

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