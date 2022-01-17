Попытка включить Белоруссию в состав РФ может вызвать огромное количество проблем, она обречена на провал. Необходимо форсировать процессы интеграции, но не с "наскока", считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Включение Белоруссии в состав РФ может принести массу сложностей — среди них эксперт называет несовместимость законодательства (В России не предусмотрены "народные собрания", вводимые поправками к Конституции Белоруссии), различное отношение властей к вакцинации от коронавируса в РФ и РБ. «Циничные преступления по указанию Дуды». Белоруссия намерена подвести Польшу под трибунал © REUTERS, Territorial Defence Forces/Ministry of National Defence of Poland (MON)/Handout

«Наша общая задача состоит в том, чтобы создать экономическое и правовое пространство, которое бы обеспечивало бесшовное взаимодействие граждан РФ и РБ. А уж потом, если граждане и политическое поле будут готовы сделать следующий шаг, то мы сделаем следующий шаг», — сказал Абзалов.

Если шаги по интеграции сделать слишком быстро, Россия получит ситуацию, схожую с Сирией и Ливией, полагает собеседник издания.

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