Включение Белоруссии в состав РФ может принести массу сложностей — среди них эксперт называет несовместимость законодательства (В России не предусмотрены "народные собрания", вводимые поправками к Конституции Белоруссии), различное отношение властей к вакцинации от коронавируса в РФ и РБ.
«Наша общая задача состоит в том, чтобы создать экономическое и правовое пространство, которое бы обеспечивало бесшовное взаимодействие граждан РФ и РБ. А уж потом, если граждане и политическое поле будут готовы сделать следующий шаг, то мы сделаем следующий шаг», — сказал Абзалов.
Если шаги по интеграции сделать слишком быстро, Россия получит ситуацию, схожую с Сирией и Ливией, полагает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.