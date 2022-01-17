Если конфликт на Украине перерастёт в полномасштабную войну, Белоруссия не останется в стороне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Если конфликт в Донбассе перейдет в горячую фазу, Белоруссия будет оставаться в стороне. Но при ином развитии сценария Минск не сможет избежать вовлечения в конфликт, уверен эксперт. Безпалько объяснил, могла ли Белоруссия стать частью России сразу после распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

«Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины. Откуда будут «клещи»? Не с российской территории же, а с белорусской», — сказал Абзалов.

Собеседник издания напомнил, что в Белоруссии нет формального ограничения на использование воинского контингента в других странах. Таким образом, если на Украине будет полномасштабный конфликт, то в нем Белоруссия будет участвовать, заключил эксперт.

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