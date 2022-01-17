Россия требует большей определённости от Белоруссии в сфере таможенного и экономического урегулирования. Практика "серого реэкспорта" должна прекратиться, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

История об украинских танках, которые заправляются российской нефтью, соответствует действительности, заявил собеседник издания. Суздальцев рассказал, хотела ли Белоруссия войти в состав РФ © Владимир Трефилов

«Мы очень долгое время поддерживали Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно. Он их перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок. Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины», — сказал Абзалов.

Россия впредь будет поддерживать Белоруссию только на основании более интенсивной экономической интеграции, на что Минск раньше не шел, отметил эксперт.

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