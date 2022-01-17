История об украинских танках, которые заправляются российской нефтью, соответствует действительности, заявил собеседник издания.
«Мы очень долгое время поддерживали Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно. Он их перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок. Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины», — сказал Абзалов.
Россия впредь будет поддерживать Белоруссию только на основании более интенсивной экономической интеграции, на что Минск раньше не шел, отметил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.