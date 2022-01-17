В настоящий момент у НАТО нет никаких стимулов идти на какие-либо уступки России. Чтобы вынудить Запад уйти с этих позиций, Россия должна представить серьёзный аргумент, заявил эксперт.
«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — сказал Шимов.
ОДКБ, к сожалению, остаётся неким военным клубом, а не консолидированным альянсом, заключил эксперт.
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