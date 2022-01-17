В противостоянии России и Запада Москва находится в оборонительной позиции. Весомым аргументом могла бы стать трансформация ОДКБ в мощную военную организацию по типу НАТО, убеждён белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В настоящий момент у НАТО нет никаких стимулов идти на какие-либо уступки России. Чтобы вынудить Запад уйти с этих позиций, Россия должна представить серьёзный аргумент, заявил эксперт. Шимов раскрыл, угрожает ли миграционный кризис в Белоруссии перерасти в военный © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — сказал Шимов.

ОДКБ, к сожалению, остаётся неким военным клубом, а не консолидированным альянсом, заключил эксперт.

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