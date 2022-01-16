Пресс-служба Минобороны минобороны России рассказала о ходе эвакуации из Казахстана миротворцев, прибывших туда после запроса президента страны Касым-Жомарта Токаева по линии ОДКБ

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский"», — сказано в сообщении ведомства.

В ожидании голодных бунтов. Случится ли на Украине казахстанский сценарий © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Днем ранее в Россию из Казахстана на 15 Ил-76 и трех Ан-124 «Руслан» уже вернулась часть контингента миротворцев.