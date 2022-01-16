«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский"», — сказано в сообщении ведомства.
Как уточняется, военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) произвели разгрузку вооружений, военной техники, имущества, после чего отправились в пункт постоянной дислокации.
Днем ранее в Россию из Казахстана на 15 Ил-76 и трех Ан-124 «Руслан» уже вернулась часть контингента миротворцев.