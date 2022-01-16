Ранее Москва высказала Вашингтону целый ряд озабоченностей в сфере безопасности, в частности предложила отказаться от принятия Украины в НАТО и размещения на ее территории военных баз и ракетных вооружений.
Однако в США называют требования РФ «неприемлемыми», хотя и не отказываются от переговоров.
«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость», — приводит слова Макрона РИА Новости.
Он также отметил, что согласен с президентом США Джо Байденом в том, что такие переговоры нелегки, однако добавил, что они необходимы, если Европа и Штаты хотят разрешить накопившиеся проблемы, угрожающие коллективной безопасности Запада.
По словам Макрона, Франция, как и Германия, постоянно ведут переговоры с Украиной и Россией «в духе диалога».