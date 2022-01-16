Сюрпризы мира и войны: как Украина попала в замес между Россией и США
Сюрпризы мира и войны: как Украина попала в замес между Россией и США
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Ранее Москва высказала Вашингтону целый ряд озабоченностей в сфере безопасности, в частности предложила отказаться от принятия Украины в НАТО и размещения на ее территории военных баз и ракетных вооружений.

Однако в США называют требования РФ «неприемлемыми», хотя и не отказываются от переговоров.

«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость», — приводит слова Макрона РИА Новости.

Он также отметил, что согласен с президентом США Джо Байденом в том, что такие переговоры нелегки, однако добавил, что они необходимы, если Европа и Штаты хотят разрешить накопившиеся проблемы, угрожающие коллективной безопасности Запада.

По словам Макрона, Франция, как и Германия,  постоянно ведут переговоры с Украиной и Россией  «в духе диалога».