Российско-американские переговоры - это отличная новость, сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche

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Однако в США называют требования РФ «неприемлемыми», хотя и не отказываются от переговоров.

«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость», — приводит слова Макрона РИА Новости.

Он также отметил, что согласен с президентом США Джо Байденом в том, что такие переговоры нелегки, однако добавил, что они необходимы, если Европа и Штаты хотят разрешить накопившиеся проблемы, угрожающие коллективной безопасности Запада.

По словам Макрона, Франция, как и Германия, постоянно ведут переговоры с Украиной и Россией «в духе диалога».