Ещё с девяностых годов Казахстан активно привлекал зарубежные инвестиции при практическом отсутствии российских, заявил эксперт.
«Как раз на пути российских инвестиций вечно возникали препятствия. Зато все это отдано американским, канадским, британским и прочим западным компаниям. В свое время и китайские стали проникать», — сказал Затулин.
Правящая элита и лично Назарбаев рассматривали западный капитал в стране как гарантию независимости — чтобы не было экономической основы для влияния внутри Казахстана, отметил депутат.
Затулин призвал власти Казахстана изменить риторику в отношении прошлого и будущего в отношениях с Россией и прекратить двойные игры.
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